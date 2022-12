Bei einer Lawine im österreichischen Zürs am Arlberg waren mehrere Urlauber verschüttet worden. Nach einer großangelegten Rettungsaktion konnten aber alle...

Suchhunde und Hubschrauber haben nach einem Lawinenabgang am Arlberg nach Wintersportlern gesucht. Ihr Einsatz endete dann in der Nacht zu Montag glimpflich.