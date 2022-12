🏛️ PoliKonFz 🏛️ 🔶 Christian Drosten: Er hat "vorbei" gesagt 🔸 Die Pandemie sei vorbei, sagt Christian Drosten – also der Virologe,… https://t.co/9H8i1V40ag vor 16 Minuten Ole Waschkau Christian Drosten hat gesagt, die Pandemie sei vorbei. Finde ich sehr taktlos, Karl Lauterbach so das Weihnachtsfest zu versauen. vor 1 Tag Küran Hasselhuhn 😷 🇺🇦 STOP THE WAR! @Mittellaendisch @ZDFheute Was sagt er nicht? Hier das Zitat: "Wir erleben in diesem Winter die erste endemische W… https://t.co/MZQj7fY3Pb vor 1 Tag