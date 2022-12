28.12.2022 ( vor 2 Stunden )

Erst liegt Gabriel Clemens bei der Darts-WM komfortabel in Führung, dann beinahe aussichtslos zurück. Er erreicht das WM-Achtelfinale, weil seine Pfeile im entscheidenden Moment wie an unsichtbaren Fäden geführt in die Felder fliegen.