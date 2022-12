29.12.2022 ( vor 2 Stunden )



Seit heute sind Feuerwerkskörper in Deutschland wieder auf dem Markt - und damit zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren. Die Seit heute sind Feuerwerkskörper in Deutschland wieder auf dem Markt - und damit zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren. Die Feuerwerk -Industrie hofft auf gute Umsätze. Die Debatte über ein Böllerverbot hält an. 👓 Vollständige Meldung