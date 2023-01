Produktrückruf - Risse im Gabelrohr: Hersteller ruft zehn Fahrradmodelle zurück Der Schweizer Fahrradhersteller Scott Sports SA ruft insgesamt zehn Speedster-Modelle zurück. Grund sind Risse, die in den Gabelrohren gefunden wurden. Die...

Focus Online vor 1 Woche - Finanzen





Extremismus: Hakenkreuze an Bremer Schule geschmiert An einer Schule in Bremen sind am Montag mehrere Hakenkreuzschmierereien entdeckt worden. Auch der Gruß „Heil Hitler“ und der Schriftzug NSDAP seien an die...

abendblatt.de vor 1 Woche - Deutschland