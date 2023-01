30.01.2023 ( vor 10 Stunden )



Kurz nach dem tödlichen Anschlag in Ostjerusalem mahnt US-Außenminister Blinken in Kurz nach dem tödlichen Anschlag in Ostjerusalem mahnt US-Außenminister Blinken in Israel , Rache sei nicht die Antwort. Seine Treffen mit dem rechten Premier Netanjahu und Palästinenserchef Abbas sind eine Gratwanderung. 👓 Vollständige Meldung