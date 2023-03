Alexander News (WM 2030: Spanien und Portugal bewerben sich mit Marokko statt Ukraine) has been published on my24group - https://t.co/Iart2gHM37 vor 22 Stunden Alexander News (WM 2030: Marokko wird sich mit Spanien und Portugal bewerben) has been published on my24group - https://t.co/ea0Vu39dn3 vor 1 Tag 🏛️ PoliKonFz 🏛️ 🔶 Fußball-WM 2030 - Marokko kündigt Bewerbung mit Spanien und Portugal an 🔸 Marokko wird sich gemeinsam mit Spanie… https://t.co/eIoEiN9D6i vor 1 Tag Filipe Soeiro RT @derspiegel: Als solidarische Geste wollten Spanien und Portugal die Fußball-WM 2030 gemeinsam mit der Ukraine ausrichten. Auch wegen in… vor 1 Tag Aprizion Deutschland News 1 Marokko wird sich gemeinsam mit Spanien und Portugal um die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 bewerben. https://t.co/40i7DPIKaD vor 1 Tag 🏛️ PoliKonFz 🏛️ 🔶 Fußball-WM 2030 - Marokko kündigt Bewerbung mit Spanien und Portugal an 🔸 Marokko wird sich gemeinsam mit Spanie… https://t.co/JU6bzPyZqC vor 1 Tag