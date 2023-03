ConnorFrancis RT @derspiegel: Polen weitet seine militärische Unterstützung für die Ukraine aus. Laut Präsident Duda sollen bereits in den kommenden Tage… vor 3 Stunden

Klaus Bernhard 💙💛🕊️ RT @FWWinterberg: Waffenhilfe: Polens Präsident Duda kündigt Kampfjet-Lieferungen an die Ukraine an https://t.co/oCbe3vdbb1 via @derspiegel vor 3 Stunden

Gunter Rentzsch Waffenhilfe: Polens Präsident Duda kündigt Kampfjet-Lieferungen an die Ukraine an https://t.co/9HWx0LFQXe via @derspiegel vor 4 Stunden

Franz W.Winterberg Waffenhilfe: Polens Präsident Duda kündigt Kampfjet-Lieferungen an die Ukraine an https://t.co/oCbe3vdbb1 via @derspiegel vor 6 Stunden