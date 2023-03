Xi Jinping und Putin: Freundschaft unter Autokraten?

Xi Jinping trifft Putin: An der Grenze der russisch-chinesischen Freundschaft Früher bekämpften sich Chinesen und Russen, es ging um Macht und Einfluss. Zeit in der Grenzstadt Heihe nachzufragen, wie es so läuft, jetzt, da Xi Jinping...

Basler Zeitung vor 4 Tagen - Top





Staatsbesuch: Sonniges Treffen in Kriegszeiten: Putin begrüßt „Freund“ Xi Jinping Bei aller Freundschaft: Im Mittelpunkt des Staatsbesuchs von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Moskau steht Russlands Angriffskrieg in der Ukraine....

wiwo.de vor 4 Tagen - Politik