Stephan Dreyse Zeitumstellung: In Deutschland gilt wieder die Sommerzeit https://t.co/20bOzBwrLU vor 4 Minuten Politik-Umfragen Ab heute gilt wieder die #Sommerzeit in #Deutschland. Was sagen Sie dazu? #Zeitumstellung #Winterzeit #Zeit #Umfrage vor 27 Minuten 🏛️ PoliKonFz 🏛️ 🔶 Zeitumstellung: In Deutschland gilt wieder die Sommerzeit 🔸 In der Nacht auf Sonntag wurden die Uhren um eine St… https://t.co/usmxajtOND vor 3 Stunden