Susi Glück Interessanter Artikel bei RTL News: https://t.co/VJeYwh8FPU vor 22 Stunden Susi Glück Interessanter Artikel bei RTL News: https://t.co/VJeYwh8FPU vor 2 Tagen 🦣➡️@[email protected] CDU und CSU möchten mehr Schwarz-Rot-Gold: Die Union strebt ein Patriotismus-Programm an, um nationale Symbole zu f… https://t.co/NRWtApNUII vor 2 Tagen Faxe RT @StBimbam_: Wenn Deutschland eines zwingend braucht, in Zeiten wo eine offen rechtsextreme Partei in Umfragen bundesweit 16% und mehr er… vor 3 Tagen Lars Schall "CDU und CSU möchten mehr Schwarz-Rot-Gold": https://t.co/0fcEIOAzOR vor 3 Tagen [email protected]@det.social 🇺🇦 RT @geheimgelehrter: CDU und CSU möchten mehr Schwarz-Rot-Gold: Die elenden klerikal-reaktionären Parteien streben ein Patriotismus-Program… vor 3 Tagen