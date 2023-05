Fußball in Deutschland Das Match SV Werder Bremen gegen Bayer 04 Leverkusen am 22. Spieltag der Saison verspricht den Fans in der Frauen-F… https://t.co/KnEClBR1mJ vor 2 Tagen FCBtweets Das letzte mal das sich am letzen Spieltag ein Wechsel der Tabellenführung ergeben hat, war in der Saison 1999/00,… https://t.co/YId3ITzJVU vor 5 Tagen SchalkeZone | S04 News Platz 16: VfL Bochum, 32 Pkt, TD -35 Gegner: Bayer 04 Leverkusen (H) B04 ist aktuell auf dem 6. Platz, einen Pun… https://t.co/EcKgqBtx5p vor 5 Tagen Aprizion Deutschland News 1 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga: Leverkusen verschenkt Sieg gegen Gladbach +Neuigkeiten https://t.co/1ueh7iMkL8… https://t.co/pn6no2u5GS vor 6 Tagen Funke Sport Kein Vorteil für den @VfLBochum1848eV: Bayer Leverkusen steht nach dem Einbruch gegen Gladbach am letzten Spieltag… https://t.co/QPSzK6TCRC vor 6 Tagen FOCUS online Zwei unfassbare Abwehr-Fehler: Leverkusen vergeigt Sieg gegen Gladbach in letzter Minute https://t.co/7YXs61qV9v vor 6 Tagen