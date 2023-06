Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 6 Stunden



Europa-League-Finale: Rekordhalter FC Sevilla triumphiert zum 7. Mal 00:32 Der FC Sevilla hat erneut seine Ausnahmestellung im Europa League Wettbewerb unter Beweis gestellt. In einem packenden Finale in Budapest bezwangen die Andalusier die AS Rom allerdings erst im Elfmeterschießen und dank ihres WM-Helden Bono.