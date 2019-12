17.12.2019 ( vor 1 Tag )



Laut „Reporter ohne Grenzen" wurden in diesem Jahr 49 Medienschaffende getötet, knapp 400 befinden sich in Haft. Ein Land im Friedenszustand sei heute für Journalisten ebenso gefährlich wie ein Bürgerkriegsland, so die Organisation. 👓 Vollständige Meldung