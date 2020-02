17.02.2020 ( vor 18 Stunden )



Elon Musk hat seit vergangenem Mai 300 jeweils 260 Kilo schwere Satelliten ins All geschossen. Jetzt verfehlte eine seiner Raketen bei der Landung die Plattform und stürzte ins Meer. An Musks Fließband-Satellitenstarts gibt es Kritik.