Der US-amerikanische Rapper Pop Smoke wurde ermordet. Unklar ist, ob er die Täter, die in sein Haus eingebrochen sind, kannte. Pop Smoke hätte im Sommer am...

Pop Smoke - Rapper offenbar in eigenem Haus erschossen New York. Der US-amerikanische Rapper Pop Smoke ist laut einem Bericht am Mittwoch bei einem Einbruch in sein Haus erschossen worden. Dem...

WorldNews vor 19 Stunden - Top