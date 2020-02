23.02.2020 ( vor 3 Stunden )



Vor laufender TV-Kamera und den Augen von Dutzenden Zuschauern ist der US-Stuntman Mike Hughes in den Tod gestürzt. Der 64-Jährige hatte mit einer selbstgebauten Rakete in Richtung Weltraum fliegen wollen. Vor laufender TV-Kamera und den Augen von Dutzenden Zuschauern ist der US-Stuntman Mike Hughes in den Tod gestürzt. Der 64-Jährige hatte mit einer selbstgebauten Rakete in Richtung Weltraum fliegen wollen. 👓 Vollständige Meldung