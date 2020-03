05.03.2020 ( vor 4 Stunden )



Kurioser Vorfall in Schleswig-Holstein. Ein Anwohner der Stadt Appen erschien abends bei dem ansässigen Polizeirevier, um einen aggressiven "Einbrecher" zu melden. Mit dabei - ein Karton, in dem sich eine weiße Katze befand. Diese soll sich nachts in seine Wohnung geschlichen haben.