Coronavirus: In der Lombardei "ist die Welt stehen geblieben" "Man hört keine Kinder spielen und nicht einmal die Kirchenglocken läuten mehr, erzählt eine Frau in der Sperrzone. Seit zwei Wochen darf sie das Haus nicht...

DiePresse.com vor 2 Tagen - Oesterreich Auch berichtet bei • sueddeutsche.de



Coronavirus und Urlaub 2020: Wohin noch in den Urlaub – Ihre Optionen Die Menschen gehen auf Reisen – und mit ihnen das neuartige Coronavirus, das sich in immer mehr Ländern ausbreitet. Da stellt sich die Frage: Wo kann ich in...

t-online.de vor 3 Tagen - Reisen