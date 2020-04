06.04.2020 ( vor 6 Stunden )



Bei einem tragischen Unglücksfall ist in Nordrhein-Westfalen ein dreijähriger Bei einem tragischen Unglücksfall ist in Nordrhein-Westfalen ein dreijähriger Junge ums Leben gekommen. Angehörige fanden das Kind am Sonntagnachmittag leblos im Gartenteich eines Hauses in Lüdenscheid, wie die Polizei Iserlohn und die Staatsanwaltschaft Hagen am Montag mitteilten. 👓 Vollständige Meldung