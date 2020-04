08.04.2020 ( vor 23 Stunden )



Auf der Baustelle des Humboldt Forums in Berlin hat es am Mittwoch eine Explosion gegeben. Es sei vermutlich ein Teerkessel explodiert, sagte ein Sprecher des Forums der Deutschen Presse-Agentur. Nun soll es im Dachgeschoss des neu gebauten Stadtschlosses brennen.