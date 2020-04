29.04.2020 ( vor 11 Stunden )



Bei einem SEK-Einsatz in Gelsenkirchen ist am Donnerstagmorgen ein Polizist getötet worden. Der 28-jährige Bei einem SEK-Einsatz in Gelsenkirchen ist am Donnerstagmorgen ein Polizist getötet worden. Der 28-jährige Beamte soll von einem Beschuldigten in einem Drogen-Ermittlungsverfahren durch einen Schuss tödlich getroffen worden sein, sagte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen. 👓 Vollständige Meldung