18.05.2020 ( vor 3 Stunden )



Eine grauenvolle Tat, bei der die Anwohner eines Wohnblocks Zeugen waren: In Cottbus wurde eine 28-Jährige auf dem Gehweg so schwer verletzt, dass sie noch am Eine grauenvolle Tat, bei der die Anwohner eines Wohnblocks Zeugen waren: In Cottbus wurde eine 28-Jährige auf dem Gehweg so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort starb. Tatverdächtig ist der Ehemann, drei kleine Kinder bleiben zurück. 👓 Vollständige Meldung