20.05.2020 ( vor 13 Stunden )



Bei einer Streife in Duisburg-Marxloh greifen Polizisten einen mit Haftbefehl gesuchten 18-Jährigen auf. Die Festnahme gestaltet sich schwierig. Hunderte stören die Vollstreckung. Die Beamten fordern Unterstützung an.