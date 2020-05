22.05.2020 ( vor 3 Stunden )



Ein betrunkener Gastgeber hat in der Ukraine sieben Teilnehmer einer Angelpartie erschossen. Wie Vize-Innenminister Anton Geraschtschenko am Freitag auf Facebook berichtete, waren die Angelfreunde aus Kiew in ein Dorf in der zentralen Region Schitomir gekommen, um dort gemeinsam ihrem Hobby nachzugehen.