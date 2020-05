23.05.2020 ( vor 6 Stunden )



Ein 16-Jähriger wurde in Berlin von seiner ein Jahr jüngeren Ex-Freundin nach einem Streit in einen Hinterhalt gelockt. 20 Menschen sollen ihn geschlagen, getreten und mit dem Messer bedroht haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.