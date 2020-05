28.05.2020 ( vor 14 Stunden )



Es gibt neue Erkenntnisse im Fall um den Tod eines dreijährigen Mädchens in einer Kita im nordrhein-westfälischen Viersen. Die Ermittler hatten eine Erzieherin festgenommen. Sie sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft, doch noch sind viele Fragen ungeklärt. Es gibt neue Erkenntnisse im Fall um den Tod eines dreijährigen Mädchens in einer Kita im nordrhein-westfälischen Viersen. Die Ermittler hatten eine Erzieherin festgenommen. Sie sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft, doch noch sind viele Fragen ungeklärt. 👓 Vollständige Meldung