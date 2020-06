02.06.2020 ( vor 6 Stunden )



In München ermittelt die Polizei: In zwei Supermärkten ist in Getränkeflaschen tödliches Gift aufgetaucht. Zwei Frauen mussten medizinisch behandelt werden. Worauf Verbraucher jetzt achten sollten.