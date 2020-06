11.06.2020 ( vor 7 Stunden )



Der Transgender-Streit spitzt sich weiter zu: Mit Emma Watson und Eddie Redmayne stellen sich weitere Filmstars gegen J. K. Rowling. Die „Harry Potter"-Autorin verteidigt sich in einem offenem Brief, in dem sie erstmals eigene Gewalterfahrungen publik macht.