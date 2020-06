"Demon's Souls Remake": Release, Gameplay und Trailer

Gucci Joker @GioRap90 Demon Souls Remake, horizon 2, Spiderman 2, Ratched und Clank, Hitman 3, Resi 8 usw, wenn man an den rele… https://t.co/mE4zor6YRJ vor 11 Stunden Rainer Project Athia Returnal Resident Evil 8 Demon's Souls Remake Horizon Forbidden West Wow, das war definitiv besser a… https://t.co/8EA8nprLDm vor 11 Stunden timruss4ever ich brauch die PS5 wohl doch zum release xD naja, also dann wenn Demon's Souls Remake halt kommt. und hitman III kö… https://t.co/KeAWGEl2lW vor 12 Stunden Bloodborne 2 exclusive on PC 2 Demon Souls Remake ist fine, aber ich bin mega salty. Ich mag das Design der Ps5 irgendwie nicht wirklich und es ma… https://t.co/cwf3BFzWOb vor 13 Stunden