12.06.2020 ( vor 6 Stunden )



"Gran Turismo 7" wird in Kürze für die neue Spielekonsole "Gran Turismo 7" wird in Kürze für die neue Spielekonsole Playstation 5 veröffentlicht. Alle Infos zu Release, Gameplay und Trailer finden Sie hier in der Übersicht. 👓 Vollständige Meldung