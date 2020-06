16.06.2020 ( vor 3 Tagen )



"The Last of Us 2": Der Release-Termin ist in wenigen Tagen. Alle Infos rund um Gameplay und Trailer von Part 2 lesen Sie hier bei uns in der Übersicht. "The Last of Us 2": Der Release-Termin ist in wenigen Tagen. Alle Infos rund um Gameplay und Trailer von Part 2 lesen Sie hier bei uns in der Übersicht. 👓 Vollständige Meldung