25.06.2020 ( vor 11 Stunden )



Kaum kommt das Leben in den USA langsam in Gang, da droht die Situation schon wieder zu kippen. In einigen Bundesstaaten steigen die Fallzahlen dramatisch an. US-Präsident Trump sieht den Grund in häufigeren Tests. Die Krankenhäuser widersprechen. Kaum kommt das Leben in den USA langsam in Gang, da droht die Situation schon wieder zu kippen. In einigen Bundesstaaten steigen die Fallzahlen dramatisch an. US-Präsident Trump sieht den Grund in häufigeren Tests. Die Krankenhäuser widersprechen. 👓 Vollständige Meldung