Ein 17-jähriger Surfer ist am Samstag bei einer Hai-Attacke im Osten Australiens getötet worden. Der Jugendliche sei im rund 630 Kilometer nördlich von Sydney gelegenen Wooli Beach von dem Hai angegriffen worden, teilte die Polizei des Bundesstaats New South Wales mit.