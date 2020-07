Polizei fasst mutmaßlichen Serienvergewaltiger in Potsdam

Quelle: DPA - vor 33 Minuten



Fahndungserfolg: Mutmaßlicher Serienvergewaltiger 01:17 Potsdam, 15.07.20: Der mutmaßliche Serienvergewaltiger, der wochenlang in Berlin und Brandenburg Angst ausgelöst hatte, ist gefasst. Am Dienstagabend nahmen Beamte einen 30-Jährigen fest. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten in ihm den Serientäter, der zuletzt mehrere Sexualstraftaten in...