Messerwatch 👁️ Operation bei bekanntem Deutschrapper? Er soll sich selbst ins Bein geschossen haben https://t.co/Nxoslp3q15 vor 3 Minuten paw RT @faznet: Der Rapper #Haftbefehl soll mit einer Schussverletzung im Klinikum Darmstadt liegen. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem ä… vor 32 Minuten le Hague RT @RND_de: Der Offenbacher Rapper #Haftbefehl hat sich unter Alkohol- und Drogeneinfluss offenbar aus Versehen selbst in den Unterschenkel… vor 46 Minuten le Hague RT @DerFilosofos: In den #USA werden Rapper wenigstens noch standesgemäß von anderen Badboys erschossen. In Deutschland müssen solche Honks… vor 46 Minuten le Hague RT @watch_union: Wir gehen mal wieder für einen guten Lacher in die Rapmusik: Skandalrapper #Haftbefehl soll sich in #Frankfurt besoffen un… vor 50 Minuten ViBe RT @watch_union: Wir gehen mal wieder für einen guten Lacher in die Rapmusik: Skandalrapper #Haftbefehl soll sich in #Frankfurt besoffen un… vor 59 Minuten