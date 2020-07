25.07.2020 ( vor 8 Stunden )



Ein Kleinflugzeug ist in Wesel in ein Haus gestürzt. Möglicherweise kollidierte das Flugzeug mit einem Heißluftballon. Zwei Menschen starben. 👓 Vollständige Meldung