Der Präsident will nun Ernst machen und das Netzwerk aus China in den Vereinigten Staaten verbieten. Dies hat er vor Reportern bekräftigt.

Nestlé stellt fast das halbe Wassergeschäft zum Verkauf Der Nahrungsmittelkonzern will sich vom Geschäft in den USA und China trennen. Was dahinter steckt.

Basler Zeitung vor 3 Tagen - Wirtschaft