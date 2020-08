04.08.2020 ( vor 2 Tagen )



Das spanische TV sprach von der "Nachricht des Jahres", und auch in den Cafés überall im Lande gab es trotz Das spanische TV sprach von der "Nachricht des Jahres", und auch in den Cafés überall im Lande gab es trotz Pandemie und Maskenpflicht kein anderes Thema: Der der Korruption verdächtige Ex-König Juan Carlos verlässt Spanien und taucht unter. In der Karibik? 👓 Vollständige Meldung