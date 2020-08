05.08.2020 ( vor 1 Woche )



Eine gewaltige Explosion hat die libanesische Metropole Beirut verwüstet und ein Schlachtfeld hinterlassen. Die Druckwelle war noch auf Zypern zu spüren. Am Tag danach dokumentieren Bilder die verheerende Zerstörung in der Stadt. Eine gewaltige Explosion hat die libanesische Metropole Beirut verwüstet und ein Schlachtfeld hinterlassen. Die Druckwelle war noch auf Zypern zu spüren. Am Tag danach dokumentieren Bilder die verheerende Zerstörung in der Stadt. 👓 Vollständige Meldung