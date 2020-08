09.08.2020 ( vor 3 Tagen )



Anfang August rettete der polnische Saisonarbeiter Marcin Kolczynski drei kleine Kinder aus der Nordsee. Sie waren im Wasser in Not geraten. Kolczynski schaffte es, die Kinder aus einer Strömung herauszuziehen. Sein Einsatz wurde ihm jedoch zum Verhängnis, er ertrank bei der Rettungsaktion selbst. 👓 Vollständige Meldung