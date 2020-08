10.08.2020 ( vor 5 Tagen )



Eine 30-jährige Frau aus Deutschland hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Nähe von Zürich in der Schweiz ihre vierjährigen Zwillingsmädchen und sich selbst getötet.