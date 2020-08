13.08.2020 ( vor 12 Stunden )



In Düsseldorf soll in drei Wochen ein Konzert mit 13.000 Besuchern stattfinden. Die Veranstaltung wurde heftig kritisiert. Ministerpräsident Laschet sprach von „keinem guten Signal". Doch es wurden bereits 3000 Tickets verkauft.