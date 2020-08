18.08.2020 ( vor 3 Tagen )



Vor nicht allzulanger Zeit galten die Gletscher in den Alpen noch als „ewiges“ Eis. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts bedeckten die Gletscher noch große Gebiete in den Alpen, seither tauen sie mit kürzeren Unterbrechungen dramatisch ab. In Deutschland wird es bald nur noch vier Gletscher geben. Vor nicht allzulanger Zeit galten die Gletscher in den Alpen noch als „ewiges“ Eis. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts bedeckten die Gletscher noch große Gebiete in den Alpen, seither tauen sie mit kürzeren Unterbrechungen dramatisch ab. In Deutschland wird es bald nur noch vier Gletscher geben. 👓 Vollständige Meldung