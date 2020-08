21.08.2020 ( vor 2 Tagen )



In Deutschland haben sich laut RKI-Zahlen vom Freitag 1427 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. In 20 Land- und drei Stadtkreisen sind in den letzten sieben Tagen keine neuen In Deutschland haben sich laut RKI-Zahlen vom Freitag 1427 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. In 20 Land- und drei Stadtkreisen sind in den letzten sieben Tagen keine neuen Fälle hinzugekommen. Ein Überblick in Grafiken und Zahlen. 👓 Vollständige Meldung