26.08.2020 ( vor 20 Stunden )



Ein Videoclip von Tom Cruise hat eine Diskussion im Netz entfacht. Der US-Star filmte sich dabei, wie er eine Filmvorführung in London besucht. Die Fans interessierte jedoch vor allem eine Frage: Was ist das bloß für ein Mund-Nasen-Schutz, den der Star da trägt? Ein Videoclip von Tom Cruise hat eine Diskussion im Netz entfacht. Der US-Star filmte sich dabei, wie er eine Filmvorführung in London besucht. Die Fans interessierte jedoch vor allem eine Frage: Was ist das bloß für ein Mund-Nasen-Schutz, den der Star da trägt? 👓 Vollständige Meldung