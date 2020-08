26.08.2020 ( vor 6 Stunden )



Bryan Adams und Sarah Connor werden am 4. September kein Konzert in Düsseldorf geben. Es wird verschoben und Tickets erstattet. Das gaben die Veranstalter bekannt. 👓 Vollständige Meldung