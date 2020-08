27.08.2020 ( vor 3 Stunden )



In der Schweiz wird gegen eine Käserei ermittelt, deren mit Listerien verseuchter Käse zehn Todesfälle verursacht haben soll. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, wurde gegen den Betreiber der mittlerweile geschlossenen Käserei im Kanton Schwyz ein Strafverfahren eröffnet.