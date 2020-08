29.08.2020 ( vor 3 Stunden )



Ein 84 Jahre alter Mann soll in Bayern seinen Schwiegersohn mit einem Messer tödliche Verletzungen zugefügt haben. Ersten Ermittlungen zufolge kam es am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in Fichtelberg zu einem Streit, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Ein 84 Jahre alter Mann soll in Bayern seinen Schwiegersohn mit einem Messer tödliche Verletzungen zugefügt haben. Ersten Ermittlungen zufolge kam es am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in Fichtelberg zu einem Streit, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. 👓 Vollständige Meldung