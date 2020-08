30.08.2020 ( vor 19 Stunden )



Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist im Vergleich zum Vortag gesunken, der R-Wert. Weltweit wurde am Sonntag die Marke von 25 Millionen Fällen überschritten. Ein Überblick in Grafiken und Zahlen. Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist im Vergleich zum Vortag gesunken, der R-Wert. Weltweit wurde am Sonntag die Marke von 25 Millionen Fällen überschritten. Ein Überblick in Grafiken und Zahlen. 👓 Vollständige Meldung